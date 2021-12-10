Бинотто: будет честью вновь поработать с Жаном Тодтом

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слухи о возможном возвращении в итальянскую команду Жана Тодта, покидающего пост президента ФИА.



«Я читал об этих слухах, но могу сказать, что на данный момент это просто спекуляции. Я уже работал с Жаном Тодтом и не откажусь сделать это снова. Он был моим боссом, я многому от него научился. Горжусь тем, что работал в его команде. И для меня будет честью вновь поработать с ним, потому что нам всё ещё есть чему у него поучиться», — приводит слова Маттиа Бинотто GPFans.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Тодт может получить должность спортивного консультанта или неисполнительного директора.



Тодт покинет ФИА всего через несколько дней — 17 декабря. «Феррари» он руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами Формулы-1.