Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто: будет честью вновь поработать с Жаном Тодтом

Бинотто: будет честью вновь поработать с Жаном Тодтом
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слухи о возможном возвращении в итальянскую команду Жана Тодта, покидающего пост президента ФИА.

«Я читал об этих слухах, но могу сказать, что на данный момент это просто спекуляции. Я уже работал с Жаном Тодтом и не откажусь сделать это снова. Он был моим боссом, я многому от него научился. Горжусь тем, что работал в его команде. И для меня будет честью вновь поработать с ним, потому что нам всё ещё есть чему у него поучиться», — приводит слова Маттиа Бинотто GPFans.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Тодт может получить должность спортивного консультанта или неисполнительного директора.

Тодт покинет ФИА всего через несколько дней — 17 декабря. «Феррари» он руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами Формулы-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021