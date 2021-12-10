Хорнер рассказал, где «Ред Булл» проигрывает «Мерседесу» в АБу-Даби

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби.



«Они определённо быстрее на двух первых секторах. Думаю, на третьем секторе мы быстрее, но этого недостаточно, чтобы отыграть потери на двух первых участках. К счастью, у нас есть 23 часа, чтобы найти необходимые настройки. У нас впереди длинный трудовой вечер, поработать предтсоит и ребятам на нашем заводе в Англии.



На длинных отрезках мы выглядим хорошо в плане скорости, но нам нужно прибавить в квалификационном темпе. У соперников есть преимущество в мощности силовой установки. Нам нужно найти другой способ увеличить скорость. Собственно, нам ничего не остается, кроме как сделать максимум возможного, чтобы закончить квалификацию впереди соперников», — приводит слова Хорнера RacingNews365.