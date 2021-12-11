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Райкконен объяснил, почему изменения трассы в Абу-Даби ударят по обгонам

Райкконен объяснил, почему изменения трассы в Абу-Даби ударят по обгонам
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен оценил изменения трассы Гран-при Абу-Даби.

«Что касается новой конфигурации, они убрали очень хорошую возможность для обгонов, которая раньше была в девятом повороте. В целом хорошие изменения, но им стоило сделать этот поворот медленнее. Потому что в таком быстром повороте обгонять намного сложнее», — приводит слова Райкконена GPFans.

Гран-при Абу-Даби. Вторая тренировка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.23,691
2. Эстебан Окон («Альпин») +0,343 (29)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,392
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,641
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,709
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,804
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,841
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,866
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,153
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,249
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,268
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,417
13. Ландо Норрис («Макларен») +1,462
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,504
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,694
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,749
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,858
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,996
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,093
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,645.

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