«Буду две недели смотреть на стены». Риккардо встретит Рождество на карантине
Поделиться
Австралийскому гонщику «Макларена» Даниэлю Риккардо предстоит сесть на двухнедельный карантин по окончании сезона-2021 Формулы-1. Согласно жёстким законам Австралии, принятым из-за пандемии коронавируса, после возвращения в родной Перт Риккардо нельзя будет избежать длительного карантина, который в том числе придётся на католическое Рождество.
«Я буду две недели смотреть на стены гостиничного номера. Политики не собираются облегчить мне жизнь», — приводит слова Риккардо GrandPX.news.
Ранее в октябре 32-летний австралиец признался, что уже 18 месяцев не видел своих родителей: «Подобные вещи изнашивают тебя и делают уязвимым. Мы всегда хотим являться супергероями, но правда в том, что мы не такие».
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
01:12
-
00:48
- 10 декабря 2021
-
23:57
-
22:51
-
21:50
-
20:53
-
20:20
-
19:46
-
19:27
-
19:05
-
18:55
-
18:05
-
17:49
-
17:46
-
17:21
-
17:01
-
16:55
-
16:38
-
15:54
-
15:28
-
15:26
-
14:42
-
14:35
-
14:25
-
13:31
-
12:44
-
11:36
-
11:07
-
10:07
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:00
-
00:44
Партнерский контент