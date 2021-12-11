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«Буду две недели смотреть на стены». Риккардо встретит Рождество на карантине

«Буду две недели смотреть на стены». Риккардо встретит Рождество на карантине
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Австралийскому гонщику «Макларена» Даниэлю Риккардо предстоит сесть на двухнедельный карантин по окончании сезона-2021 Формулы-1. Согласно жёстким законам Австралии, принятым из-за пандемии коронавируса, после возвращения в родной Перт Риккардо нельзя будет избежать длительного карантина, который в том числе придётся на католическое Рождество.

«Я буду две недели смотреть на стены гостиничного номера. Политики не собираются облегчить мне жизнь», — приводит слова Риккардо GrandPX.news.

Ранее в октябре 32-летний австралиец признался, что уже 18 месяцев не видел своих родителей: «Подобные вещи изнашивают тебя и делают уязвимым. Мы всегда хотим являться супергероями, но правда в том, что мы не такие».

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