Гонщики и руководство Формулы-1 призвали болельщиков вакцинироваться

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с участием пилотов Ф-1 и руководителей чемпионата мира, в котором они призвали болельщиков вакцинироваться для борьбы с пандемией коронавируса.
«Вакцины и бустеры — наш способ оставить эту пандемию позади, и нам нужно, чтобы все оставались в безопасности и мы вместе двигались вперёд. Я уже вакцинировался, поставил бустер и прошу каждого сделать так же. Формула-1 движется вперёд, и мы просим каждого сыграть свою роль в этом процессе», — отметил руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали.
Ранее австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что ему предстоит сесть на двухнедельный карантин по окончании сезона-2021 Формулы-1. Согласно жёстким законам в западной Австралии, принятым из-за пандемии коронавируса, после возвращения в родной Перт Риккардо нельзя будет избежать длительного карантина, который в том числе придётся на католическое Рождество.
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