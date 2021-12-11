Хорнер ответил на вопрос о возможности подать протест на «Мерседес»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу протеста на «Мерседес».

«Несколько гонок назад мы чётко изложили свои претензии ФИА по поводу того, что нас не устраивает.

ФИА ввела строгие тесты, и я считаю, что в машину нашего конкурента были внесены изменения. Мы просто хотим иметь равные условия для игры. Мы полагаемся на то, что ФИА будет следить за этим. Это невероятно сложный вид спорта, здесь есть огромное количество талантливых инженеров, которые рассматривают и интерпретируют эти правила с огромной изобретательностью.



Это часть привлекательности Формулы-1, но мы всецело полагаемся на ФИА. Хотим верить, что эти вещи контролируются и решаются правильно. Я думаю, что с теми инструментами, которые у них теперь есть, проблем с этим не возникнет», — приводит слова Хорнера Racingnews365.