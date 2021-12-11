Ферстаппен — о Хэмилтоне: если бы у меня была его машина, исход сезона был бы давно решен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии решающих гонок на Гран-при Абу-Даби поделился мнением о своём главном сопернике в этом сезоне гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«Я больше не произношу имя Льюиса Хэмилтона и название команды «Мерседес»? Да, всё так. Когда события развиваются таким образом, как в этом сезоне, то такое может происходить. Но для того, чтобы это произошло, случилось многое. Моё представление о некоторых людях изменилось.

Я не собираюсь его уничтожать, я просто хочу его победить. Это разные формулировки. Кто-то считает меня агрессивным гонщиком, кто-то супер-агрессивным, а кто-то нормальным. Но я – это просто я. В последних гонках мне приходилось больше защищаться, потому что мы были медленнее. Я уже не мог позволить себе роскоши контролировать гонку с позиции лидера или просто отрываться от соперников.

И да, я делаю всё возможное, чтобы выиграть. Если бы я мыслил иначе, то мне следовало бы сидеть дома. Если бы у меня не было такого отношения, мы бы не были здесь с одинаковым количеством очков. Он уже был бы чемпионом.

Думаю, что пилот «Формулы-1» должен считать себя лучшим. Так что для себя я лучший. Мне не нужно это признание. Для меня гораздо важнее то, что думаю я сам, и что думают мои близкие. Если бы у меня была его машина, исход сезона был бы давно решён», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

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