Ферстаппен: я заставлю Хэмилтона нервничать, если он увидит меня в зеркалах

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу своего соперничества с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
Напомним, на данный момент у Ферстаппена столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и у Хэмилтона, однако он опережает британца за счёт большего количества побед. Решающий заезд сезона состоится завтра, 12 декабря, в рамках Гран-при Абу-Даби.
«Боится ли меня Хэмилтон? Он никогда в этом не признается. По крайней мере, я его не боюсь. Да, думаю, я заставлю его нервничать, если он увидит меня в своих зеркалах. Он совсем другой гонщик, нежели я, менее агрессивный. Он не знает, как гоняться, как я. Я не могу винить его за это, потому что он так и не смог научиться этому, как я у своего отца», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.
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