Алонсо с сарказмом отреагировал на решение судей не штрафовать Риккардо
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо пообещал взять на вооружение подход судей, которые не стали штрафовать австралийского пилота «Макларена» Даниэля Риккардо, не пропустившего испанца перед последним поворотом в квалификации Гран-при Абу-Даби. Алонсо предполагал, что за помеху Риккардо получит штраф в виде потери трёх позиций на решётке.
«Австрия. Абу-Даби. И продолжение следует… Не могу дождаться 2022 года, чтобы приступить к этим новым квалификациям», — написал Алонсо в своём «твиттере».
Ранее стюарды Гран-при Абу-Даби посчитали, что Риккардо не допустил помехи или, тем более, необязательной помехи по отношению к Алонсо, тем более что Даниэль и ехавшие впереди него пилоты в том числе снизили скорость из-за двойных жёлтых флагов.
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