Алонсо с сарказмом отреагировал на решение судей не штрафовать Риккардо

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо пообещал взять на вооружение подход судей, которые не стали штрафовать австралийского пилота «Макларена» Даниэля Риккардо, не пропустившего испанца перед последним поворотом в квалификации Гран-при Абу-Даби. Алонсо предполагал, что за помеху Риккардо получит штраф в виде потери трёх позиций на решётке.



«Австрия. Абу-Даби. И продолжение следует… Не могу дождаться 2022 года, чтобы приступить к этим новым квалификациям», — написал Алонсо в своём «твиттере».



Ранее стюарды Гран-при Абу-Даби посчитали, что Риккардо не допустил помехи или, тем более, необязательной помехи по отношению к Алонсо, тем более что Даниэль и ехавшие впереди него пилоты в том числе снизили скорость из-за двойных жёлтых флагов.

Новость по теме Риккардо избежал штрафа за блокировку Алонсо. Фернандо ждал штрафа в три позиции