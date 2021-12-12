Алексей Попов высказался о борьбе Ферстаппена и Хэмилтона за титул

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов ответил на вопрос, у кого больше шансов выиграть сезон-2021 Формулы-1 — Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона.



«Я действительно не знаю, кто сильнее, и в этом году крайне сложно делать прогнозы. По ходу сезона у меня уже раза 3-4 менялось мнение по поводу возможного победителя. Идет очень ожесточённая борьба, и тем интереснее. Но я, если честно, ни за кого не болею. Мое боление закончилось лет в 17-18. Потом я просто начал работать и понял, что не надо ни за кого болеть – все достойны. Я болею за интригу.



Иногда в формуле бывают прямо-таки беззубые сезоны в плане этой самой интриги доминирования. Но этот год – просто потрясающий. Кто бы ни победил, это будет красивая история. Либо мы получим восьмикратного чемпиона, либо верх одержит совсем молодой парень, бросивший вызов доминирующей силе», — заявил Попов в интервью Наталии Соломатиной в рамках голосования по выбору «Народного голоса России» совместно с Российской ассоциацией спортивных комментаторов.



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