Попов прокомментировал своё участие в борьбе за звание лучшего комментатора года

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал тот факт, что является одним из номинантов Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».
«Безусловно, очень приятно. Год назад я стал победителем премии, и это был очень запоминающийся и волнительный момент. Для меня очень важно, что за комментаторов голосуют именно сами болельщики. Это люди, которых ты не знаешь, но для которых работаешь. И моя прошлогодняя победа означала, что меня оценили те, для которых я стараюсь всю свою жизнь. Это бесконечно здорово: заниматься любимым делом и делиться им с людьми.
В интернете не дают расслабиться. Я вижу, как некоторые люди очень болезненно следят за каждым моим словом и отмечают каждую оговорку. Даже если 99 процентов тебя похвалили, запоминается почему-то именно тот самый один процент негатива. Знаю, есть те, кому удается его фильтровать, но это не я. Не понимаю, как люди могут концентрироваться только на похвале и благодарности — вообще не представляю, как можно упиваться этим, хоть я и очень признателен людям за комплименты», — заявил Попов в интервью Наталии Соломатиной в рамках голосования по выбору «Народного голоса России» совместно с Российской ассоциацией спортивных комментаторов.
Выбери лучшего комментатора 2021 года! Голосование проходит совместно с Российской ассоциацией спортивных комментаторов на «Чемпионате» и в нашим социальных сетях — VK и «Телеграм».
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