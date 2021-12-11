Телеканал Sky Sports извинился перед Максом Ферстаппеном

Телеканал Sky Sports извинился перед пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за использование кадров его аварии на Гран-при Великобритании.



«Мы извинились перед Максом, Льюисом и командами за ошибочное включение в рождественские проморолики кадры двух аварий. Это была явная ошибка и видео были удалены из ротации», — сообщил в своём «твиттере» телеканал Sky Sports F1.



Напомним, в команде выразили недовольство тем, что в ролике с поздравлениями с наступающим Рождеством были использованы кадры аварии.



Напомним, перед последней гонкой сезона-2021 у Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстапена одинаковое количество очков. По итогам квалификации Гран-при Абу-Даби Ферстаппен завоевал поул.



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