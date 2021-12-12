Циципас, Александер-Арнольд и ван Бастен высказались о решающей гонке Формулы-1

Звёзды спорта и шоу-бизнеса высказались о гонщике, которого будут поддерживать в борьбе за титул нынешнего сезона Формулы-1. Борьба за чемпионство ведётся между пилотом команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес».



Мнением, в частности, поделились знаменитый греческий теннисист с русскими корнями Стефанос Циципас (признался, что будет поддерживать Ферстаппена), правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (выразил надежду, что победит сильнейший) и экс-нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен (пожелал удачи Максу).

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship.

Напомним, гонка Гран-при Абу-Даби состоится сегодня, 12 декабря. Начало заезда запланировано на 16:00 мск. Общий зачёт пилотов «Королевских гонок» возглавляет Ферстаппен. На счету Макса 369,5 очка. На втором месте Хэмилтон с тем же количеством баллов. Британец уступает Ферстаппену первое место лишь из-за меньшего числа побед в сезоне.