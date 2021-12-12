Мазепин пропустит гонку Гран-при Абу-Даби из-за заражения коронавирусом

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не сможет выйти на старт гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Очередной плановый ПЦР-тест выявил у Мазепина заражение коронавирусом, что исключает участие Мазепина заключительной гонке сезона-2021.
«Никита хорошо себя чувствует, у него нет симптомов, но теперь он уйдёт на самоизоляцию и будет следовать инструкциям соответствующих медицинских инстанций. Безопасность — главный приоритет для всех заинтересованных сторон.
Команда „Хаас“ желает Никите поправиться и с нетерпением ждёт его возвращения на гоночную трассу в начале 2022 года на предсезонных тестах», — гласит заявление американской команды.
Таким образом, Мазепин пропустит не только гонку, но и двухдневные постсезонные тесты 18-дюймовых шин «Пирелли», которые пройдут 14-15 декабря.
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