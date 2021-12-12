В «Мерседесе» отреагировали на возможное появление у «Астон Мартин» собственных двигателей

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф выступил с заявлением относительно возможного начала производства командой «Астон Мартин» собственных двигателей. Ранее сообщалось, что канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, являющийся владельцем британской команды, изучает такую возможность.



При этом поставщиком моторов для «Астон Мартин» сейчас является «Мерседес», что и отметил Вольф, заявив, что это обоюдовыгодное сотрудничество.



«Я бы определённо не рекомендовал им идти на такой шаг. Наше сотрудничество выгодно обеим сторонам. Не знаю, откуда вообще взялась такая информация», — приводит слова Вольфа The Race.

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