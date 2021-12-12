Шульмейстер: в предстоящей гонке болею против Хэмилтона

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер поделился своим мнением насчёт предстоящей гонки Гран-при Абу-Даби, где Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен решат судьбу чемпионского титула.
«В предстоящей гонке болею против Хэмилтона. Считаю, что у Формулы-1 должен появиться новый лидер. Такое противостояние двух сильных лидеров идёт только на пользу всему чемпионату. Моя мечта на протяжении всего сезона заключалась в том, чтобы лидера выявили в последней гонке сезона. Сейчас у нас есть очень сильное и равное противостояние Ферстаппена и Хэмилтона.
Прошлая гонка была ярчайшей, поэтому сейчас вряд ли что-то может перебить её по зрелищности. Надеюсь, что сегодня будет честная борьба, что до самого конца будет решаться, кто станет победителем. Не стоит забывать, что спор идёт не только за чемпионство в личном зачёте, но и в Кубке конструкторов. Да, преимущество «Мерседеса» очевидно, но у «Ред Булла» ещё есть математические шансы», — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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