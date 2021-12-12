Хорнер: Хэмилтон получил преимущество, мы шокированы решением судей
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался недоволен решением стюардов, посчитавших, что Льюис Хэмилтон не должен вернуть лидирующую позицию Максу Ферстаппену после того, как голландец выдавил британца с трассы, а тот, в свою очередь, сильно её срезал.
«Мы шокированы решением судей, поскольку Льюис очевидно получил преимущество за пределами трассы. Правила говорят, что ты должен оставаться в пределах белой линии — и Макс был, а Хэмилтон получил преимущество за пределами гоночного полотна. Мы разочарованы и продолжаем бороться», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1:
Формула-1. Гран-при Абу-Даби — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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