Хорнер: Хэмилтон получил преимущество, мы шокированы решением судей

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался недоволен решением стюардов, посчитавших, что Льюис Хэмилтон не должен вернуть лидирующую позицию Максу Ферстаппену после того, как голландец выдавил британца с трассы, а тот, в свою очередь, сильно её срезал.



«Мы шокированы решением судей, поскольку Льюис очевидно получил преимущество за пределами трассы. Правила говорят, что ты должен оставаться в пределах белой линии — и Макс был, а Хэмилтон получил преимущество за пределами гоночного полотна. Мы разочарованы и продолжаем бороться», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.



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