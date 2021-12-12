Ферстаппен прокомментировал завоевание первого чемпионского титула Формулы-1 в карьере

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Абу-Даби и завоевание первого чемпионского титула в карьере.
«Это невероятно. Я всю гонку боролся, у меня даже ноги свело. Это невероятно. Я не знаю, что сказать. Ребята в моей команде заслуживают это. Мне нравится работать с ними, мы вместе с 2016 года.
Нам наконец-то повезло. Я хотел сказать большое спасибо Чеко Пересу, он проделал огромную командную работу.
Я люблю своих болельщиков и команду. Я бы мог делать это ещё лет 15, остался бы с ними на всю оставшуюся жизнь. Кристиан и Хельмут поверили мне 16-летнему, и мы наконец-то пришли к титулу», — сказал Макс Ферстаппен в интервью после гонки.
По итогам сезона Ферстаппен на восемь очков опередил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
- 12 декабря 2021
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