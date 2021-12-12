Хэмилтон после гонки подошёл к Ферстаппену и поздравил его с чемпионством
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон после окончания решающей гонки сезона в Абу-Даби подошёл к победителю чемпионата Максу Ферстаппену («Ред Булл») и поздравил его.
Напомним, до начала гонки спортсмены имели одинаковое количество очков, поэтому победитель Формулы-1 сезона-2021 решался именно в Абу-Даби.
Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.
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