Хэмилтон прокомментировал поражение от Ферстаппена в титульной гонке Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он закончил на второй позиции. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке и благодаря этому стал чемпионом мира. Льюис Хэмилтон закончил сезон на второй позиции и не смог стать первым в истории восьмикратным чемпионом мира.



«Прежде всего поздравляю Макса и его команду. Мы отлично поработали, проработали тяжело весь год. Я горжусь командой, горжусь быть частью этого путешествия. В последней части сезона мы выложились на сто процентов.



Чувствовать себя хорошо в машине последние несколько месяцев было важно. пандемия продолжается, желаю всем оставаться здоровыми», — сказал Льюис Хэмилтон после финиша Гран-при Абу-Даби.