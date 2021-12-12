Хэмилтон прокомментировал поражение от Ферстаппена в титульной гонке Формулы-1
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он закончил на второй позиции. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке и благодаря этому стал чемпионом мира. Льюис Хэмилтон закончил сезон на второй позиции и не смог стать первым в истории восьмикратным чемпионом мира.
«Прежде всего поздравляю Макса и его команду. Мы отлично поработали, проработали тяжело весь год. Я горжусь командой, горжусь быть частью этого путешествия. В последней части сезона мы выложились на сто процентов.
Чувствовать себя хорошо в машине последние несколько месяцев было важно. пандемия продолжается, желаю всем оставаться здоровыми», — сказал Льюис Хэмилтон после финиша Гран-при Абу-Даби.
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