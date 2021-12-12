Расселл — о Гран-при Абу-Даби: то, что случилось, абсолютно неприемлемо!

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл раскритиковал развитие событий в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1, позволившее Максу Ферстаппену опередить Льюиса Хэмилтона и завоевать чемпионский титул.



«Это неприемлемо! Макс абсолютно фантастический гонщик, который провёл невероятный сезон, по отношению к нему я не испытываю ничего, кроме огромного уважения, но то, что случилось, абсолютно неприемлемо. Я не могу поверить в то, что мы только что увидели», — написал Расселл в своём «твиттере».



Гран-при Абу-Даби. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.256

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +5.173

4. Юки Цунода («Альфа Таури») +5.692 +12.419

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6.531

6. Валттери Боттас («Мерседес») +7.463

7. Ландо Норрис («Макларен») +59.200

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1:01.708

9. Эстебан Окон («Альпин») — +1.04,026

10. Шарль Леклер («Феррари») + 1.06,057

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1.07,527

11. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг

13. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг

14. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл

15. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сошёл

18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — сошёл

20. Никита Мазепин («Хаас») — не стартовал.