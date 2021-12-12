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Расселл — о Гран-при Абу-Даби: то, что случилось, абсолютно неприемлемо!

Расселл — о Гран-при Абу-Даби: то, что случилось, абсолютно неприемлемо!
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Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл раскритиковал развитие событий в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1, позволившее Максу Ферстаппену опередить Льюиса Хэмилтона и завоевать чемпионский титул.

«Это неприемлемо! Макс абсолютно фантастический гонщик, который провёл невероятный сезон, по отношению к нему я не испытываю ничего, кроме огромного уважения, но то, что случилось, абсолютно неприемлемо. Я не могу поверить в то, что мы только что увидели», — написал Расселл в своём «твиттере».

Гран-при Абу-Даби. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.256
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +5.173
4. Юки Цунода («Альфа Таури») +5.692 +12.419
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6.531
6. Валттери Боттас («Мерседес») +7.463
7. Ландо Норрис («Макларен») +59.200
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1:01.708
9. Эстебан Окон («Альпин») — +1.04,026
10. Шарль Леклер («Феррари») + 1.06,057
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1.07,527
11. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг
13. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг
14. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл
15. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сошёл
18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — сошёл
20. Никита Мазепин («Хаас») — не стартовал.

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