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Кристиан Хорнер пожал руку Хэмилтону после финиша Гран-при Абу-Даби

Кристиан Хорнер пожал руку Хэмилтону после финиша Гран-при Абу-Даби
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер пожал руку пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону на подиуме Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон уступил титул, финишировав вторым в заключительной гонке сезона, проиграв на трассе пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Напомним, Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

На протяжении всего сезона между «Мерседесом» и «Ред Булл» развивался конфликт на фоне борьбы за чемпионский титул.

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