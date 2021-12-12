Ферстаппен рассказал, как собирается праздновать чемпионство в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, каким образом он собирается отмечать чемпионство в Формуле-1. Напомним, в решающей гонке голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Как я собираюсь праздновать? Может, выпью немного. Немного», — приводит слова Ферстаппена одна из журналисток в своём «твиттере».

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.