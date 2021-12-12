Отец Хэмилтона поздравил Ферстаппена с чемпионским титулом

Энтони Хэмилтон, отец пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, поздравил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с победой в Гран-при Абу-Даби, которая принесла ему чемпионский титул. После гонки Хэмилтон-старший крепко пожал руку Ферстаппену, а затем тепло обнялся с его отцом Йосом.

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Напомним, Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.

На протяжении всего сезона между «Мерседесом» и «Ред Булл» развивался конфликт на фоне борьбы за чемпионский титул.