Шульмейстер: я орал, плакал, у меня были слёзы! Развязку сезона подстроил Netflix

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер поделился впечатлениями от заключительной гонки сезона Формулы-1, которая состоялась на Гран-при Абу-Даби. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу и впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира, опередив пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«Огнище, а не развязка сезона, всё Netflix подстроил. Я бога просил о том, чтобы до последнего круга сохранялась интрига. Это было божественно. Я стоял, орал, у меня слёзы были! Я давно такого не испытывал.



Наверное, можно было убрать машину безопасности раньше. Разрешение для обгона круговыми принимает директор гонки.



Я весь сезон болел против Льюиса, хотя очень уважаю. Давно пора было поменять лидера. Рад за Макса, хотя не все его манёвры чистые и честные. Чемпионство справедливое. Да, бывает случайность, такое всегда случается. Я потерял чемпионство два года назад, потому что в мою машину рикошетом отлетела часть другой машины», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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