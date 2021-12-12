Шульмейстер: я орал, плакал, у меня были слёзы! Развязку сезона подстроил Netflix

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер поделился впечатлениями от заключительной гонки сезона Формулы-1, которая состоялась на Гран-при Абу-Даби. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу и впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира, опередив пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«Огнище, а не развязка сезона, всё Netflix подстроил. Я бога просил о том, чтобы до последнего круга сохранялась интрига. Это было божественно. Я стоял, орал, у меня слёзы были! Я давно такого не испытывал.
Наверное, можно было убрать машину безопасности раньше. Разрешение для обгона круговыми принимает директор гонки.
Я весь сезон болел против Льюиса, хотя очень уважаю. Давно пора было поменять лидера. Рад за Макса, хотя не все его манёвры чистые и честные. Чемпионство справедливое. Да, бывает случайность, такое всегда случается. Я потерял чемпионство два года назад, потому что в мою машину рикошетом отлетела часть другой машины», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 декабря 2021
-
18:59
-
18:56
-
18:35
-
18:33
-
18:32
-
18:32
-
18:30
-
18:24
-
18:17
-
18:14
-
18:13
-
18:06
-
17:58
-
17:50
-
17:50
-
17:46
-
17:39
-
17:35
-
17:01
-
16:46
-
15:27
-
15:14
-
14:50
-
14:23
-
14:03
-
13:10
-
13:06
-
13:03
-
12:34
-
12:00
-
11:48
-
11:23
-
11:15
-
11:00
-
10:21