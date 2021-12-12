Ветров: Ферстаппен доказал, что король-то голый, и сломал доминирование «Мерседеса»

Известный автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров высказался о результате заключительной гонки сезона Формулы-1. Победителем Гран-при Абу-Даби стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он впервые в карьере стал чемпионом мира.



«Я очень рад за Макса, он точно заслуживает титул! Это было феноменально. Уже мало кто надеялся на чемпионство Ферстаппена, но я очень ждал. Если доминирование Хэмилтона и могло сломаться, то только сегодня, и сделать это мог только Ферстаппен. Сегодня Макс выполнил свою работу на 101 процент из 100 возможных. Ферстаппен доказал, что король-то голый, и сломал доминирование «Мерседеса». Ферстаппен против Хэмилтона ещё мальчишка, но сделал всё, что можно.



Хэмилтон рано начал перестраивать правила игры в Формуле-1. События в конце гонки абсолютно справедливы и закономерны. Рад, что Хэмилтона наказали. Нельзя было подыгрывать Льюису! Ввели правило, которое сами же придумали, а потом сами отыграли назад. Справедливость восторжествовала, а мы получили красивую гонку и отличный финал.



Теперь Формулу-1 будут любить только больше. Если бы Хэмилтон снова стал чемпионом, то они потеряли бы ещё процентов 20 своей аудитории. Новый чемпион — это супер! Макс выиграл чисто и красиво. Последние этапы просто спасли авторитет Формулы-1. Скука достала. Сегодня я уже уходил и хотел выключить трансляцию, а потом услышал крики. Я тоже кричал и ликовал от радости! Я в восторге», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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