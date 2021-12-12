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Латифи прокомментировал аварию, которая повлияла на исход борьбы за чемпионство

Латифи прокомментировал аварию, которая повлияла на исход борьбы за чемпионство
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Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал свою аварию незадолго до финиша Гран-при Абу-Даби.

«Это была сложная гонка, у нас на её протяжении были проблемы с темпом. Ближе к финишу Гран-при я сражался с Миком Шумахером и выехал слегка широковато в девятом повороте. Мои шины стали грязными после поездки по обочине, и после этого я допустил небольшую ошибку и, к сожалению, попал в аварию. Очевидно, что я не так хотел завершить сезон, так что это разочаровывает», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».

Гран-при Абу-Даби. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.256
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +5.173
4. Юки Цунода («Альфа Таури») +5.692 +12.419
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6.531
6. Валттери Боттас («Мерседес») +7.463
7. Ландо Норрис («Макларен») +59.200
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1:01.708
9. Эстебан Окон («Альпин») — +1.04,026
10. Шарль Леклер («Феррари») + 1.06,057
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1.07,527
11. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг
13. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг
14. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл
15. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сошёл
18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — сошёл
20. Никита Мазепин («Хаас») — не стартовал.

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