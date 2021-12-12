Латифи прокомментировал аварию, которая повлияла на исход борьбы за чемпионство

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал свою аварию незадолго до финиша Гран-при Абу-Даби.



«Это была сложная гонка, у нас на её протяжении были проблемы с темпом. Ближе к финишу Гран-при я сражался с Миком Шумахером и выехал слегка широковато в девятом повороте. Мои шины стали грязными после поездки по обочине, и после этого я допустил небольшую ошибку и, к сожалению, попал в аварию. Очевидно, что я не так хотел завершить сезон, так что это разочаровывает», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».



Гран-при Абу-Даби. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.256

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +5.173

4. Юки Цунода («Альфа Таури») +5.692 +12.419

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6.531

6. Валттери Боттас («Мерседес») +7.463

7. Ландо Норрис («Макларен») +59.200

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1:01.708

9. Эстебан Окон («Альпин») — +1.04,026

10. Шарль Леклер («Феррари») + 1.06,057

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1.07,527

11. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг

13. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг

14. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл

15. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сошёл

18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — сошёл

20. Никита Мазепин («Хаас») — не стартовал.