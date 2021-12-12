Ферстаппен лаконично прокомментировал протест «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на информацию, согласно которой «Мерседес» подал протест после завершения Гран-при Абу-Даби.



«Мне особо нечего об этом сказать. Я думаю, что это подводит итог нынешнему сезону», — цитирует Ферстаппена Autosport.



Немецкий коллектив обосновал протест нарушение пункта 12 статьи 48 спортивного регламента Формулы-1 сезона-2021. Данный пункт регулирует решение дирекции гонки о том, могут ли круговые обгонять лидера и машину безопасности в режиме пейс-кара.



Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



Кроме того, «Мерседес» подал протест на Макса Ферстаппена якобы за нарушение пункта 48,8 спортивного регламента, согласно которому Ферстаппен не имел права обгонять Льюиса Хэмилтона до белой линии. Судя по всему, руководству «Мерседеса» не понравилось, что Макс ехал параллельно Хэмилтону перед рестартом. Стоит отметить, что Льюис намеренно замедлялся в последних поворотах перед рестартом, из-за чего Макс и поравнялся с ним.

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