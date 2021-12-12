Ральф Шумахер назвал ФИА главной неудачницей сезона

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Sky Germany Ральф Шумахер высказался о протесте «Мерседеса» на результаты Гран-при Абу-Даби.



«В некотором смысле ФИА можно назвать неудачницей года, если посмотреть на некоторые их решения, принятые по ходу сезона. Неразбериха началась уже в Бразилии, после чего они устроили базар в прошлой гонке, в Саудовской Аравии. В регламенте сказано, что указание обогнать пелотон должно быть сообщено всем круговым, а не части, как это случилось на этапе в Абу-Даби. Кроме того, машина безопасности должна заезжать на пит-лейн на следующем круге после указания круговым, а не на этом же. Из-за этого в «Мерседесе» и подали протест», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.