Ральф Шумахер назвал ФИА главной неудачницей сезона
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Sky Germany Ральф Шумахер высказался о протесте «Мерседеса» на результаты Гран-при Абу-Даби.
«В некотором смысле ФИА можно назвать неудачницей года, если посмотреть на некоторые их решения, принятые по ходу сезона. Неразбериха началась уже в Бразилии, после чего они устроили базар в прошлой гонке, в Саудовской Аравии. В регламенте сказано, что указание обогнать пелотон должно быть сообщено всем круговым, а не части, как это случилось на этапе в Абу-Даби. Кроме того, машина безопасности должна заезжать на пит-лейн на следующем круге после указания круговым, а не на этом же. Из-за этого в «Мерседесе» и подали протест», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.
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