Кто истинный чемпион Формулы-1 в сезоне-2021?

Очередной сезон Формулы-1 завершился Гран-при Абу-Даби. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Эта победа принесла Ферстаппену первый в карьере чемпионский титул, он прервал гегемонию Хэмилтона.



После гонки «Мерседес» подал протесты, обвинив «Ред Булл» в нарушении ряда правил. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Кого вы считаете истинным чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021?