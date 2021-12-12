Кто истинный чемпион Формулы-1 в сезоне-2021?
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Очередной сезон Формулы-1 завершился Гран-при Абу-Даби. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Эта победа принесла Ферстаппену первый в карьере чемпионский титул, он прервал гегемонию Хэмилтона.
После гонки «Мерседес» подал протесты, обвинив «Ред Булл» в нарушении ряда правил. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Кого вы считаете истинным чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021?
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