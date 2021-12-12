ФИА отклонила первый протест «Мерседеса»

Стюарды Гран-при Абу-Даби отклонили протест команды «Мерседес» по поводу обгона Максом Ферстаппеном Льюиса Хэмилтона под машиной безопасности, сообщает официальный сайт ФИА.

Рассмотрев обстоятельства дела стюарды признали право «Мерседеса» на протест, однако после изучения телеметрии пришли к выводу, что Макс Ферстаппен не нарушил пункт 48.8 спортивного регламента, поскольку не производил выраженного обгона соперника перед рестартом. Оба пилота нажали на газ, а затем замедлились, что никак не повлияло на конечный результат рестарта гонки.

Решение по второму протесту, который касается решения ФИА о процедуре рестарта гонки, пока не принято.

Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.