Ферстаппен побил рекорд Формулы-1 по подиумам за сезон

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля по количеству подиумов за один сезон.

Сегодня Ферстаппен занял первое место на этапе Гран-при Абу-Даби и в 18-й раз за сезон оказался в тройке сильнейших. Всего в этом году Ферстаппен выходил на старт 22 раза. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал 17 подиумов в 2021 году.

Примечательно, что Льюис Хэмилтон пять раз в карьере достигал этой отметки, однако ни разу её не преодолевал.

Стоит также отметить, что в 2002 году Шумахер завершил на подиуме 17 гонок из 17. В 2011-м и 2015-м гонщики провели 19 этапов, в 2016-м, 2018-м и 2019-м – 21, в нынешнем сезоне – 22.

Ферстаппен впервые в своей карьере стал победителем сезона в Формуле-1.