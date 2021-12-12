Ферстаппен побил рекорд Формулы-1 по подиумам за сезон
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля по количеству подиумов за один сезон.
Сегодня Ферстаппен занял первое место на этапе Гран-при Абу-Даби и в 18-й раз за сезон оказался в тройке сильнейших. Всего в этом году Ферстаппен выходил на старт 22 раза. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал 17 подиумов в 2021 году.
Примечательно, что Льюис Хэмилтон пять раз в карьере достигал этой отметки, однако ни разу её не преодолевал.
Стоит также отметить, что в 2002 году Шумахер завершил на подиуме 17 гонок из 17. В 2011-м и 2015-м гонщики провели 19 этапов, в 2016-м, 2018-м и 2019-м – 21, в нынешнем сезоне – 22.
Ферстаппен впервые в своей карьере стал победителем сезона в Формуле-1.
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