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Ферстаппен эмоционально отреагировал на подтверждение чемпионского титула Ф-1

Ферстаппен эмоционально отреагировал на подтверждение чемпионского титула Ф-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, в решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Чемпион мира!

Это просто невероятно. Я начал участвовать в гонках со своим отцом много лет назад. Мы мечтали стать чемпионами мира, и теперь мы ими стали.

Спасибо всем, моим командам за потрясающую машину, вы снова были великолепны. Перес, ты сегодня был просто зверь!

Всем моим родным и близким — огромное спасибо за поддержку на протяжении всех этих лет. Я не смог бы сделать это без вас!

Теперь я собираюсь насладиться этим моментом. Оранжевая армия — вы снова были великолепны. Надеюсь, вам всем это понравится так же, как и мне», — написал Ферстаппен в своём «твиттере».

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