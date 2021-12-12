Хорнер: мы не хотели, чтобы всё закончилось в комнате стюардов
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение судей Гран-при Абу-Даби отклонить протест «Мерседеса» на результаты гонки.
«Команда проделала потрясающую работу в этом году, показав страсть и нацеленность на работу. Максу немного повезло с сейфти-каром, но ему всё равно ещё нужно было всё реализовать благодаря стратегии. Мы не хотели, чтобы всё заканчивалось в комнате стюардов. Они пришли к верному решению, за что мы им благодарны.
Майкл Маси хотел позволить пилотам гоняться. Мы говорили про это долгие годы. Ники Лауда создал эту концепцию — и именно это они и сделали.
Макс — абсолютно стоящий чемпион мира, и мы гордимся им»., — цитирует Кристиана Хорнера в своём «твиттере» журналист BBC Эндрю Бенсон.
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