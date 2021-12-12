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Цунода: прошёл долгий путь, чтобы прийти к такому результату

Цунода: прошёл долгий путь, чтобы прийти к такому результату
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода подвёл итоги финальной гонки сезона-2021 Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, в которой он финишировал четвёртым, показав лучший результат в карьере.

«Я очень рад! Здорово завершить сезон таким потрясающим результатом. Машина была очень быстра весь уик-энд. Я не ждал, что у нас будет столь хороший темп, но в итоге день сложился отлично. Я прошёл долгий путь, чтобы прийти к такому результату. Хочу от всей души поздравить Макса, его напряжённое сражение длилось весь год, и он заслужил этот результат. Хочу сказать ему спасибо за то, что он принёс такой успех «Хонде». Это лучший подарок в конце их последнего сезона в Формуле-1», — приводит слова Юки Цуноды официальный сайт команды.

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