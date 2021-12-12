Перес: никто не хочет вмешиваться в борьбу за титул, но речь шла о моей команде!

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги Гран-при Абу-Даби, в ходе которого он всеми силами пытался сдержать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, борющегося за титул с напарником Переса Максом Ферстаппеном.
«Как гонщик, как человек никто не хочет вмешиваться в борьбу за титул, потому что это последняя гонка сезона, в которой решается судьба титула, но, в конце концов, речь идёт о моей команде! Я знал, что это было критически важно, потому что Хэмилтон держал гонку под контролем. У него был запас времени под виртуальную и реальную машину безопасности, что серьёзно упростило бы его гонку. Было важно бороться, но я был на старых шинах, поэтому я чувствовал, что не смогу сделать очень многое, чтобы сдержать его. Однако нам удалось заставить Льюиса потерять несколько секунд, и, думаю, это изменило ход гонки, потому что Макс в итоге смог бросить ему стратегический вызов, и это сработало!» — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.
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