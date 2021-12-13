Леклер: пусть лучше такое происходит сейчас, чем когда мы будем бороться за победы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги заключительной гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на 10-й позиции.



«Это была просто сумасшедшая концовка безумного чемпионата. Борьба продолжалась до последнего круга последней гонки. О большем Формула-1 не могла и мечтать. Мои поздравления Максу, он классный пилот. Мы с ним сражаемся со времён картинга, я знаю, насколько он силён. Он должен был стать чемпионом мира, это был лишь вопрос времени.



Моя же гонка сложилась не так, как я хотел. Когда был введён режим виртуальной машины безопасности, мы приняли решение изменить тактику и провести пит-стоп. В итоге я потерял много мест и не смог отыграться. Мне не хватило темпа, так что остаётся только сожалеть.



Поздравляю Карлоса, занявшего пятое место в чемпионате, я надеюсь, что в следующем году у нас будет более быстрая машина, которая позволит бороться за титул.



Решение команды о пит-стопе было неудачным, но я должен взять часть ответственности на себя. Я переживу, пусть лучше такое происходит сейчас, чем когда мы будем бороться за победы», — цитирует Леклера официальный сайт команды.