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Леклер: пусть лучше такое происходит сейчас, чем когда мы будем бороться за победы

Леклер: пусть лучше такое происходит сейчас, чем когда мы будем бороться за победы
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги заключительной гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на 10-й позиции.

«Это была просто сумасшедшая концовка безумного чемпионата. Борьба продолжалась до последнего круга последней гонки. О большем Формула-1 не могла и мечтать. Мои поздравления Максу, он классный пилот. Мы с ним сражаемся со времён картинга, я знаю, насколько он силён. Он должен был стать чемпионом мира, это был лишь вопрос времени.

Моя же гонка сложилась не так, как я хотел. Когда был введён режим виртуальной машины безопасности, мы приняли решение изменить тактику и провести пит-стоп. В итоге я потерял много мест и не смог отыграться. Мне не хватило темпа, так что остаётся только сожалеть.

Поздравляю Карлоса, занявшего пятое место в чемпионате, я надеюсь, что в следующем году у нас будет более быстрая машина, которая позволит бороться за титул.

Решение команды о пит-стопе было неудачным, но я должен взять часть ответственности на себя. Я переживу, пусть лучше такое происходит сейчас, чем когда мы будем бороться за победы», — цитирует Леклера официальный сайт команды.

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