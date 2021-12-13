Сайнс прокомментировал четвёртый подиум в дебютном сезоне за «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги заключительной гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на третьей позиции.



«Мне не на что жаловаться, мой первый сезон в команде сложился более чем удачно и завершился подиумом, а я стал пятым в чемпионате. Я не рассчитывал на такое, потому что понимал, что для этого должно произойти нечто особенное, но после такой гонки я отправляюсь на перерыв в превосходном настроении. Вчера машина работала совсем не так, как на тренировках в пятницу, а намного лучше, и это ощущение было у меня сегодня ещё по пути на стартовую решётку. Первый отрезок я провёл на «софте», смог оторваться от соперников, после чего перешёл на более жёсткий комплект и старался сохранить его до финиша. Сегодня я использовал весь свой опыт — полностью разобрался с особенностями нашего болида и научился использовать её возможности по максимуму. Всё это пригодилось мне сегодня и позволило провести идеальную гонку.



Я рад за Макса, в своё время мы были напарниками. С самого дебюта в нём были чемпионские задатки, здорово, что он был так уверен в себе в этом сезоне. Надеюсь, в следующем году мы поборемся в «Ред Булл» за титул!» — цитирует Сайнса официальный сайт команды.