«Мы сделали это вместе». «Хонда» выложила трогательный ролик в честь победы Ферстаппена

«Хонда», которая сотрудничает с командой Формулы-1 «Ред Булл», выложила в своём «твиттере» трогательное видео в честь победы голландца Макса Ферстаппена в этом сезоне.

«Мы сделали это вместе», — гласит подпись к ролику.

Публикация доступна в «твиттере» Хонды.

Напомним, в решающей гонке сезона голландец Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Хэмилтона.



Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.