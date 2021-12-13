Брат Хэмилтона: Льюис — истинный чемпион. ФИА опозорила автоспорт, нарушив свои же правила

Николас Хэмилтон, брат семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, высказался по поводу итогов сезона.
«Льюис — истинный чемпион!
ФИА нарушила свои собственные правила, что является позором для всего нашего спорта. Тем не менее, несмотря на то что с ними плохо обошлись, Хэмилтоны смирились с поражением.
Мой отец поздравил Макса и его отца Йоса. Люди могут говорить что угодно, но жест моего отца доказывает, что все сомневающиеся и ненавистники ошибаются. Отец продемонстрировал, кто такие Хэмилтоны. Доказывать, что люди ошибаются, заложено в нашей ДНК, Льюис делает это ежедневно. Он принял поражение по-настоящему профессионально и достойно, хотя все мы знаем, что его подвела «Ф-1», которой он так много дал.
Поздравляю Макса с таким фантастическим сезоном», — написал Николас в своём «инстаграме».
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