Брат Хэмилтона: Льюис — истинный чемпион. ФИА опозорила автоспорт, нарушив свои же правила

Николас Хэмилтон, брат семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, высказался по поводу итогов сезона.

«Льюис — истинный чемпион!

ФИА нарушила свои собственные правила, что является позором для всего нашего спорта. Тем не менее, несмотря на то что с ними плохо обошлись, Хэмилтоны смирились с поражением.



Мой отец поздравил Макса и его отца Йоса. Люди могут говорить что угодно, но жест моего отца доказывает, что все сомневающиеся и ненавистники ошибаются. Отец продемонстрировал, кто такие Хэмилтоны. Доказывать, что люди ошибаются, заложено в нашей ДНК, Льюис делает это ежедневно. Он принял поражение по-настоящему профессионально и достойно, хотя все мы знаем, что его подвела «Ф-1», которой он так много дал.



Поздравляю Макса с таким фантастическим сезоном», — написал Николас в своём «инстаграме».