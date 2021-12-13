Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1 и прыгнул в толпу

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф активно отметил концовку сезона Формулы-1.

Напомним, в решающей гонке сезона пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).



Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.

В «Мерседесе» остались недовольны действиями Маси, который сначала запретил круговым обгонять Льюиса Хэмилтона, а затем сделал исключение для ряда машин, разделявших Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Это позволило голландцу после рестарта пройти пилота «Мерседеса».