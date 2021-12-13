Алонсо — о победе Ферстаппена: давайте скажем честно, это чистое везение

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо высказался по поводу победы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в Гран-при Абу-Даби, благодаря которой голландец стал чемпионом Формулы-1 в этом сезоне.

«Без машины безопасности Льюис стал бы чемпионом. Но пейс-кар выехал и выиграл Ферстаппен. Давайте скажем честно, это чистое везение.

С другой стороны, Максу много раз не везло по ходу сезона, поэтому можно сказать, что справедливость в этом есть», — приводит слова Алонсо Ziggo Sport.

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.