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«Обиженные неудачники». Марко отреагировал на протесты «Мерседеса»

«Обиженные неудачники». Марко отреагировал на протесты «Мерседеса»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу протестов «Мерседеса» после Гран-при Абу-Даби.

«То, что произошло, недостойно гонки за титул чемпиона мира. Это многое говорит об их менталитете. Я думаю, что они обиженные неудачники. Это их отношение, оно было таким весь сезон. Но нам всё равно, мы победители.

Правила? Их нужно упростить. Нельзя, чтобы каждый раз они трактовались по-разному», — приводит слова Марко Racingnews365.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.

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