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Хэмилтон назвал манипуляцией действия гоночной дирекции на финише Гран-при Абу-Даби

Хэмилтон назвал манипуляцией действия гоночной дирекции на финише Гран-при Абу-Даби
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Стало известно, что сказал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон своей команде после того, как его обогнал Макс Ферстаппен на последнем круге гонки в Абу-Даби.

«Это была манипуляция», — сказал Хэмилтон в радиосообщении.

«Я просто потерял дар речи, Льюис, у меня нет слов», — ответил ему инженер Питер Бонингтон.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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