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Источник: Хэмилтон просил Вольфа отозвать протесты после поражения Ферстаппену

Источник: Хэмилтон просил Вольфа отозвать протесты после поражения Ферстаппену
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон просил руководителя автоспортивной программы своей команды Тото Вольфа отозвать протесты после завершения гонки в Абу-Даби. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на F1 maximal.

Напомним, в решающей гонке сезона пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Льюиса Хэмилтона.

Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.

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