Гари Линекер раскритиковал ФИА и сравнил Ферстаппена и Хэмилтона с «Сити» и «Ливерпулем»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер остался недоволен действиями ФИА во время финальной гонки Формулы-1 в этом сезоне, которая состоялась в Абу-Даби.
«Представьте, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» идут нога в ногу в борьбе за титул. В последний день сезона они встречаются, и «Сити» выигрывает в 3 мяча за несколько минут до конца. Судья решает, что будет интереснее провести серию пенальти. Более того, игроки «Сити» должны быть босиком. Такова Формула-1», — написал Линекер в своём «твиттере».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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