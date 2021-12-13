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Хилл: никому не хочется сменить работу? Может, гоночному директору Формулы-1?

Хилл: никому не хочется сменить работу? Может, гоночному директору Формулы-1?
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о судьбе гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси на фоне регулярных скандалов в последних гонках чемпионата мира. При этом Хилл подчеркнул, насколько сложны функции, возложенные на Маси.

«Там никому не хочется сменить работу? Может, гоночному директору Ф-1? Я бы подумал об этом как минимум дважды. А потом ещё пару раз. У Маси была невероятно сложная задача. И она не становилась легче в ситуации, когда переговоры с командами теперь транслируются в эфире. Возможно, стоит это пересмотреть?» — написал Хилл в своём «твиттере».

Ранее Николас Хэмилтон, брат семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, высказался по поводу итогов сезона, заявив, что ФИА опозорила спорт.

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