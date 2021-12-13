Николас Латифи извинился за то, что повлиял на исход сезона Формулы-1

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал тот факт, что его авария на Гран-при Абу-Даби оказала влияние на исход гонки и всего сезона Формулы-1.



«Такое никогда не было моим намерением, и я могу только извиниться за то, что повлиял на ход гонки и создал эту возможность.



Я допустил ошибку. У нас просто были проблемы со сцеплением в следующей связке поворотов, а особенно там, где я в итоге вылетел. Для меня это был сложный поворот весь уик-энд, а в условиях грязных шин и грязного воздуха я допустил ошибку.



До того момента я не был в курсе, как развивается ситуация в гонке. Очевидно, что у меня не было намерения непредумышленно оказать влияние, но я допустил ошибку и разрушил свою собственную гонку», — приводит слова Латифи ESPNF1.

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