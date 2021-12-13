Марко пригрозил ФИА уходом «Ред Булл» из Формулы-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко пригрозил ФИА уходом команды из Формулы-1, если в Федерации не проработают изменения в спортивном регламенте.



«Мы задумаемся над нашим будущим в Формуле-1, если на будущие чемпионаты не будет оказано желаемого эффекта. Решения должны быть простыми и однозначными. Всё должно решаться за секунды и решения должны быть последовательными.



Это не наша работа, но после того, как было сделано столько ошибок и принято столько недостойных решений, существует огромная потребность во внесении изменений. Будет новый президент ФИА, и он должен немедленно начать работу в этом направлении», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.



Минувший сезон стал одним из самых скандальных в вопросе принятия решений судьями.