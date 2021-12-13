Источник: Майкл Маси может потерять пост гоночного директора Формулы-1

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси может расстаться со своей должностью на фоне многочисленных судейских скандалов в чемпионате мира, утверждает The Sun. Апогеем проблем с участием Маси стала непоследовательность гоночной дирекции в своих решениях на последних кругах гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



По информации издания, уход Маси может состояться на фоне смены президента Международной автомобильной федерации. Жан Тодт покидает свой пост, и в президентских выборах примут участие два кандидата — Мохаммед бен Сулайем и Грэм Стокер. Считается, что на обоих кандидатов оказывается давление, чтобы в случае своей победы одним из первых решений стало увольнение Маси.



Выборы президента ФИА состоятся 17 декабря 2021 года.